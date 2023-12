Netflix ha sbagliato con la director's cut di Rebel Moon? Parla Zack Snyder

L'esordio di Rebel Moon su Rotten Tomatoes è stata una debacle, registrando il peggior punteggio di sempre nella carriera di Zack Snyder, con molte recensioni che hanno criticato anche la scelta di Netflix di 'trattenere' la director's cut integrale.

Come noto, Rebel Moon e Rebel Moon 2 usciranno in due versioni diverse su Netflix, una PG-13 di circa due ore (la versione mostrata alla stampa) e una rated-3 di tre ore, la cosiddetta versione 'Snyder Cut': le recensioni della stampa internazionale, però, hanno sottolineato quasi all'unanimità come il montaggio PG-13 di Rebel Moon: Parte 1 sia evidentemente 'fatto a pezzi' al punto che un qualsiasi spettatore può capire in quali punti della storia sono state rimosse le scene che poi verranno reintegrate nella versione rated-r. Molti hanno anche parlato di una mossa di marketing da parte della piattaforma, che starebbe cercando di ricreare l'entusiasmo che ha circondato la famosa Snyder Cut di Justice League, a discapito però della fama di Rebel Moon, che non si è certo presentato con il più scintillante dei biglietti da visita.

"Penso che la versione del regista contenga molto più materiale fantascientifico e decostruttivo. Il mio obiettivo era quello di creare una sorta di live-action di Heavy Metal [film d'animazione cult vietato ai minori uscito nel 1981, ndr], qualcosa di super violento, super sessuale e visivamente gigantesco" ha spiegato Snyder. "Penso che una cosa che vedrete nella director's cut, che è diversa dalla versione PG-13, è l'ironia del fatto che un film di fantascienza rated-R su questa scala è più pulito della sua versione PG-13. In quella versione proviamo a spingere, ma è un PG-13 difficile. Nella versione rated-r si spinge al massimo".

Rebel Moon: Parte 1 uscirà su Netflix dal 22 dicembre nella versione PG-13. Al momento la versione director's cut non ha una data d'uscita.