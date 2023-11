Netflix contro le sale cinematografiche? Macché, spesi 70 milioni per salvare l'Egyptian!

Il The Egyptian Theatre, un iconico punto di riferimento per gli appassionati di cinema di Hollywood, è stato restaurato e riaperto dalla piattaforma di streaming on demand Netflix, a dimostrazione degli sforzi della compagnia per entrare sempre di più nella comunità degli studios e dei cinefili.

Con una lunga storia che affonda le sue radici nelle origini della storia del cinema e una significativa importanza culturale, il The Egyptian Theatre funge da simbolo del passato e del futuro di Hollywood e ora Netflix è intenzionata a lasciare il segno nel settore attraverso una vera e propria impresa di ristrutturazione: con un progetto costato a Netflix circa 70 milioni di dollari, infatti, il teatro ospiterà le anteprime dei film Netflix, e proietterà anche i film dell'American Cinematheque.

Il primo film a debuttare sul nuovo grande schermo dell'Egyptian è stato The Killer di David Fincher, l'ennesima collaborazione del regista di Zodiac e Seven con la piattaforma di streaming on demand, mentre prossimamente la prestigiosa sala ospiterà anche le proiezioni in 70mm di Rebel Moon di Zack Snyder, che uscirà in streaming il 22 dicembre in tutti i paesi del mondo in cui Netflix è attivo.

Da segnalare, infine, che il servizio di streaming ha anche pubblicato un documentario, intitolato Temple of Film: 100 Years of the Egyptian Theatre, che descrive in dettaglio la lunga storia e il recente restauro del teatro. Mostrando rispetto per Hollywood e il suo passato, l'azienda spera di lasciare un segno nel settore della distribuzione, che lei stessa ha contribuito a cambiare in maniera significativa negli ultimi anni.