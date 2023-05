Netflix: Robert Pattinson serial killer e Robert Downey Jr detective nel nuovo film

Netflix, la popolare piattaforma di streaming on demand, si è appena ufficialmente assicurata i diritti di produzione e distribuzione in esclusiva di uno dei titoli più attesi della prossima stagione, con protagonisti la star di Batman Robert Pattinson e la star di Iron Man Robert Downey Jr.

Stiamo parlando ovviamente di Average Height, Average Build, la nuova commedia satirica del regista e sceneggiatore premio Oscar Adam McKay, progetto attualmente in lavorazione che vedrà Robert Pattinson nei panni di un serial killer che decide di entrare in politica per cambiare le leggi relative all'omicidio e renderle più favorevoli a chi commette i crimini, con Robert Downey Jr che interpreterà il detective intenzionato a sventare il piano del protagonista.

Il film al momento del suo annuncio aveva scatenato una guerra di offerte - in particolare tra le piattaforme di streaming, dato che molti studio 'classici' si erano detti spaventati dal budget e dal rischio di portare una commedia nera super-costosa nelle sale - che Netflix è riuscita a portare a casa: per McKay sarà il secondo film consecutivo realizzato per la piattaforma, dopo il successo clamoroso di Don't Look Up, con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, ancora oggi il secondo film più visto di sempre per lo streamer e candidato a quattro premi Oscar, tra cui sceneggiatura originale e miglior film.

Nel cast di Average Height, Average Build anche Amy Adams (nei panni di una lobbista collaboratrice del personaggio di Robert Pattinson), Forest Whitaker e Danielle Deadwyler. Al momento il progetto non ha una data d'uscita, quindi rimanete sintonizzati per conoscere i prossimi aggiornamenti.