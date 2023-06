Netflix: il ritorno di Jamie Foxx nel trailer finale dello sci-fi They Cloned Tyrone

A diversi mesi di distanza dalla pubblicazione del primo trailer di They Cloned Tyrone, la piattaforma di streaming on demand Netflix in queste ore ha pubblicato un nuovo filmato promozionale per l'atteso sci-fi con protagonisti Jamie Foxx, John Boyega e Teyonah Parris.

Come mostrato nel trailer finale di They Cloned Tyrone, disponibile all'interno del player che potete trovare in alto, il film racconta la storia di Fontaine (Boyega), Yo-Yo (Parris) e Slick Charles (Foxx), tre sbandati che sanno che il governo sta segretamente lavorando per condurre esperimenti sulle persone. Sebbene non ne conoscano il motivo, presto scopriranno che nessuno sarà al sicuro quando i segreti del governo verranno svelati.

Il film, diretto da Juel Taylor al suo debutto alla regia di un lungometraggio, è tratto da una sceneggiatura originale che il regista ha co-scritto con Tony Rettenmaier, e avrà la sua premiere mondiale domani 14 giugno nella cornice dell'American Black Film Festival. Certamente saranno felici i fan di Jamie Foxx, che recentemente sono rimasti col fiato sospeso per le notizie riguardanti il suo stato di salute.

They Cloned Tyron uscirà su Netflix dal 21 giugno prossimo, in esclusiva per la piattaforma di streaming on demand: quali sono le vostre aspettative per questo nuovo sci-fi originale? Ditecelo nella sezione dei commenti che potete trovare qui sotto.