Netflix ci ripensa: Knives Out 2 e altri avranno una finestra di 45 giorni al cinema?

Le turbolenze finanziarie attraversate da Netflix potrebbero inficiare sulle strategie di distribuzione dei prossimi film originali, specialmente per quelli importantissimi come l'atteso Knives Out 2 di Rian Johnson, sequel del candidato all'Oscar con protagonista Daniel Craig.

Un nuovo rapporto di Bloomberg, infatti, rivela che Netflix starebbe rivalutando la strategia di distribuzione dei film, introducendo una finestra di 45 giorni di esclusività per i cinema dopo la quale i titoli saranno disponibili nelle casse degli abbonati paganti. È un approccio molto diverso rispetto a quello adottato finora, e pensato per aumentare gli introiti di un film, specialmente se quel film è costato una piccola fortuna.

Il problema ovviamente, lasciando da parte il mercato nostrano per concentrarci su quello nord-americano (analizzato dal rapporto), sono le grandi catene di distribuzione, come AMC e Cineworld, che si rifiutano di distribuire i film Netflix se si tratta di titoli già disponibili in streaming, poiché ciò chiaramente andrebbe ad intaccare i loro profitti. A questo proposito Bloomberg riferisce che i dirigenti di Netflix avrebbero incontrato i capi delle migliori catene di cinema il mese scorso, suggerendo che un accordo, che coinvolge la già citata finestra di 45 giorni in esclusiva per il cinema, potrebbe effettivamente andare in porto.

I titoli citati sono appunto il primo dei due sequel di Knives Out attualmente in produzione e/o Bardo di Alejandro Gonzalez Inarritu, il nuovo film dal regista due volte premio Oscar per Birdman e The Revenant. Staremo a vedere se il cambio di strategia distributiva accadrà davvero, e quali ripercussioni avrà sul nostro mercato, se ne avrà.

Per altri approfondimenti, guardate il trailer del 2022 di Netflix, con le prime immagini dei migliori film in arrivo, incluso Knives Out 2.