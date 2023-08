Netflix rinvia 5 film a causa degli scioperi, c'è anche Damsel con Millie Bobby Brown

A gennaio la piattaforma di streaming Netflix aveva annunciato la data d'uscita di Damsel, nuovo film originale con protagonista Millie Bobby Brown, vera e propria mascotte del servizio dopo Stranger Things, Enola Holmes e l'inedito The Electric State, ma gli scioperi WGA e SAG hanno cambiato tutto.

Secondo What's on Netflix, Damsel con Millie Brown fa parte di una lista di 5 film appena rinviati da Netflix a causa dei rallentamenti che le produzioni hollywoodiane stanno soffrendo per via degli scioperi attualmente in corso: il film, le cui riprese si sono concluse nell'estate del 2022 e la cui data d'uscita originale era prevista per ottobre 2023, slitterà al 2024 insieme a A Family Affair con Nicole Kidman, Lift con Kevin Hart, Players con Gina Rodriguez, Shirley con Regina King e Spaceman con Adam Sandler. Tutti e cinque i film sono stati rinviati a causa dell'impossibilità degli attori di partecipare agli eventi promozionali previsti da Netflix per sponsorizzarne l'uscita.

In Damsel, l'attrice britannica di Stranger Things e Enola Holmes interpreta la principessa Elodie, e guida un cast che include anche Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone e Nick Robinson. Il film racconta la storia di una damigella devota e rispettosa che acconsente a sposare un principe azzurro, senza sapere però che questo scenario apparentemente fiabesco è, in realtà, una trappola: la famiglia reale, spinta da un debito secolare, vuole averla come offerta sacrificale e Elodie si ritrova confinata in una caverna sorvegliata da un drago sputafuoco.

Damsel è stato annunciato per la prima volta nel 2020, rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.