Netflix ha rifiutato un film animato di David Lynch: tutti i dettagli

A David Lynch non piace certo starsene con le mani in mano e, soprattutto, ripetersi: il regista di Velluto Blu e Mulholland Drive ha sempre un nuovo progetto per la mente, e ogni volta è qualcosa di assolutamente sorprendente! L'ultima idea, ad esempio, riguarda un film animato scritto con l'autrice di Nightmare Before Christmas.

A parlarne è stato proprio Lynch, che dopo aver detto la sua sul Dune di Denis Villeneuve ha svelato di aver dovuto incassa il no di Netflix a quest'ultima proposta: "Non saprei dire quando ho cominciato a pensare a Snoot [Snootworld è il titolo del film, ndr], ma ho cominciato a fare questi schizzetti e man mano una storia è cominciata a emergere" sono state le sue parole.

Il creatore di Twin Peaks ha proseguito: "Ho contattato Caroline [Thompson, autrice di Edward Mani di Forbice e Nightmare Before Christmas] e abbiamo cominciato a lavorarci. Recentemente ho pensato che qualcuno potesse essere interessato a produrlo, quindi l'ho presentato a Netflix ma hanno rifiutato. [...] Snootworld è una storia vecchia scuola, l'animazione oggi si basa tutta su battutine superficiali. Le fiabe old school sono considerate noiose, a quanto pare la gente non vuole vederle". Sarà la parola fine o il progetto di Lynch troverà comunque la sua strada per il grande o piccolo schermo? Staremo a vedere!

