Netflix rifiuta The Bride, nuovo film con Christian Bale e Penélope Cruz!

Lo sciopero di attori e sceneggiatori sta condizionando pesantemente i progetti in cantiere a Hollywood e ora un nuovo titolo è rimasto senza casa. Si tratta di The Bride (La moglie di Frankenstein), diretto da Maggie Gyllenhaal con protagonisti Christian Bale e Penélope Cruz. Netflix ha rifiutato di accogliere il film.

Daniel Richtman ha dichiarato:"Netflix ha sfruttato gli scioperi per sbarazzarsi di alcuni progetti, tra cui The Bride di Maggie Gyllenhaal, che ora saranno piazzati altrove. Penélope Cruz aveva un'offerta per il ruolo della sposa e Christian Bale era il dottor Frankenstein".



Il budget era di 80 milioni di dollari e il progetto un remake del film del 1935 dal titolo La moglie di Frankenstein, sequel di Frankenstein, uscito nel 1931.



Il film è molto atteso, non solo per la presenza di Christian Bale e Penélope Cruz nel cast ma anche per la regia di Maggie Gyllenhaal, alla sua seconda opera dietro la macchina da presa dopo La figlia oscura, adattamento cinematografico del romanzo di Elena Ferrante e presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2021.



La figlia oscura ottenne tre candidature agli Oscar e Gyllenhaal si è assicurata il premio per la miglior sceneggiatura. Potete recuperare sul sito la nostra recensione de La figlia oscura.

La produzione di The Bride avrebbe dovuto iniziare nel primo trimestre del 2024 ma ora il film è alla ricerca di una nuova casa di produzione.



Sette anni fa si parlò di una versione di The Bride scritta da David Koepp.