Netflix, reggetevi forte: Guillermo Del Toro farà un nuovo Frankenstein con Oscar Isaac?

Dopo aver raccontato Pinocchio come il mostro di Frankenstein in una clamorosa sequenza del suo capolavoro animato, Guillermo Del Toro potrebbe tornare molto presto su Netflix con un nuovo adattamento del romanzo di Mary Shelley.

L'autore messicano, che su ha stretto un accordo generale con Netflix nel 2020 e che quest'anno ha dominato la piattaforma anche sul lato serie tv con l'antologica Cabinet of Curiosities, secondo le ultime indiscrezioni lavorerà nuovamente con il gigante dello streaming per il suo progetto dalla lunga gestazione, che insegue addirittura dal 2008. Voci di corridoio sostengono che l'amatissimo Oscar Isaac è stato scelto come protagonista alla star, ma nei giorni scorsi, parlando al podcast dei Variety Awards, del Toro non si è sbottonato in merito: “Beh, diciamo che sto lavorando ad un film di mostri. Non posso dire il titolo perché potrebbe cambiare e potrei finire per fare qualcos'altro. Ma in questo momento, sto scrivendo e progettando con tutto me stesso. E lo abbiamo fatto negli ultimi due anni. Spero che il mio prossimo film sarà questo, ma può succedere di tutto nel cinema".

I sospetti cadono su Frankenstein non solo per la passione di Del Toro per il soggetto di Mary Shelley (il regista colleziona molti oggetti della versione di Boris Karloff), ma anche perché Netflix ha opzionato i diritti sul personaggio giusto pochi mesi fa, nel marzo 2022. A gettare ulteriore benzina sul fuoco delle speculazioni, poi, un'altra intervista del compositore Alexander Desplat, che ha affermato che Frankenstein 'arriverà presto'.

In precedenza, Guillermo Del Toro stava per dirigere un nuovo film su Frankenstein per il famoso Dark Universe, ma il progetto fu abortito dalla Universal Pictures.