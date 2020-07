Netflix, il red carpet che sconvolgerà il vostro agosto: tutti i film in arrivo

La competizione con le altre piattaforme streaming si fa sempre più accesa e, per guadagnare terreno, Netflix regala ai suoi utenti un agosto ricco di emozioni: ecco tutti gli eccezionali film in arrivo il prossimo mese.

1° agosto

- Basic Instinct, con Michael Douglas e Sharon Stone

- Cambia la tua vita con un click, con Adam Sandler

- SpongeBob: Fuori dall'acqua

2 agosto

- Trevor Noah: Lost in Translation, stand-up comedy

4 agosto

- La Mummia, con Tom Cruise

5 agosto

- Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs Il Reverendo, speciale interattivo con Daniel Radcliffe

- Anelka: L’incompris, docu-film

8 agosto

- Se Dio vuole

14 agosto

- Project Power, sci-fi supereroistico con Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt

18 agosto

- Venom, con Tom Hardy

20 agosto

- John was trying to contact aliens, documentario LGBTQ+ della durata di 20 minuti

21 agosto

- The Sleepover

25 agosto

- Lo chiamavano Jeeg Robot, cinecomic tutto italiano con Claudio Santamaria e Luca Marinelli

26 agosto

- Do Do Sol Sol La La Sol, drama koreano

31 agosto

- Searching, thriller con John Cho



