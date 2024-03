Netflix, quando esce il remake de Le cronache di Narnia ? Tutto quello che sappiamo

Quando esce il remake de Le cronache di Narnia fatto da Netflix? La regista Greta Gerwig ha detto si a Barbie 2, ma come forse saprete l'autrice dovrà prima completare i suoi compiti con l'ambizioso progetto fantasy della piattaforma streaming.

Da ciò che sappiamo attualmente, la regista di Lady Bird e Piccole Donne ha firmato con Netflix per dirigere due film della saga di Narnia, e lo ha fatto verso la fine del 2022, diversi mesi prima del successo mondiale ottenuto con Barbie: da allora chiaramente le cose sono cambiate, e il suo nome è arrivato sulla bocca di tutti dopo i risultati, forse inattesi da chiunque, collezionati uno dopo l'altro dal film interpretato e prodotto da Margot Robbie.

Ovviamente i due film di Greta Gerwig saranno basati sulle storie fantasy di C. S. Lewis, con la regista che recentemente ha ammesso di avere "incubi ricorrenti" riguardo a Narnia: una cosa che l'ha attirata in casa Netflix è il fatto che da bambina, ha detto, è cresciuta parte con le storie de Le cronache di Narnia, e ritiene che la "prospettiva femminile" ha un grande potenziale oggi.

Ad oggi non sappiamo ancora molto del progetto, ma pare che Greta Gerwig abbia da poco iniziato a studiare la pre-produzione del primo film di Narnia: non è chiaro se i due progetti saranno girati back-to-back, com'è stato sempre in casa Netflix per Rebel Moon di Zack Snyder, ma secondo i rumor le riprese dovrebbero iniziare tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

