Netflix punterà su Pinocchio di Guillermo Del Toro agli Oscar 2023, incluso Miglior Film

Il Pinocchio di Guillermo Del Toro è decisamente uno dei film più attesi della stagione dei premi, e in queste ore sembrerebbe essere stato confermato che la piattaforma di streaming on demand Netflix punterà tutto sul film d'animazione in stop-motion per i prossimi Oscar 2023.

A riportato in queste ore ci ha pensato il celebre portale World of Reel, che ha segnalato un nuovo manifesto di Netflix per un annuncio per la campagna For Your Consideration dedicato al Pinocchio di Guillermo Del Toro. Il sito fa notare come la piattaforma di streaming on demand non menzioni minimamente la categoria 'Miglior film d'animazione', come a voler dare per scontata una vittoria del titolo in quella categoria - e considerato l'amore che l'Academy nutre per Guillermo Del Toro, la mossa potrebbe non essere così sprovveduta. La locandina mostra chiaramente le ambizioni di Netflix, con Pinocchio sponsorizzato per Miglior film dell'anno.

Qualora la strategia di Netflix non dovesse cambiare quando la campagna promozionale entrerà davvero nel vivo, la domanda da farsi ora è: il remake in stop motion di Pinocchio ha una possibilità? Finora, solo tre film d'animazione sono stati nominati all'Oscar per il miglior film: La bella e la bestia, Toy Story 3 e Up. Da questa implacabile statistica viene fuori che Pinocchio ha una strada difficile davanti a sé, ma come già detto poco più sopra l'industria di Hollywood adora Del Toro e il rifacimento della favola di Carlo Collodi è un progetto molto caro all'autore messicano. Inoltre, il film stesso sta facendo parlare di sé con un punteggio di 93/100 su Metacritic e il 100% su Rotten Tomatoes.

Potremmo essere di fronte all'Oscar al miglior film d'animazione più scontato degli ultimi anni, e Netflix lo sa: riuscirà a passare anche alla categoria più importante degli Academy Awards? Staremo a vedere. Per altre novità dalla stagione dei premi, sapete che Bloody Disgusting ha ufficialmente proposto Terrifier 2 per gli Oscar 2023?