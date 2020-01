Netflix ha pubblicato il trailer di La verità di Grace, il nuovo thriller di Tyler Perry

Tra le uscite di gennaio su Netflix , per quanto riguarda i film, ci sono soltanto tre produzioni originali e una di queste è La verità di Grace, legal-thriller scritto e diretto da Tyler Perry e che ora si è mostrato con il primo trailer ufficiale.

Il video, che trovate in cima all'articolo, è abbastanza generoso in quanto a dettagli di trama e funge di fatto da breve sinossi in cui viene presentato il nucleo centrale della storia e il mistero sulle sorti della protagonista Grace Waters (Crystal Fox).

La donna, infatti, è una colonna della sua comunità in Virginia, ma si ritrova avvilita in seguito al tradimento dell'ex marito, convolato a nozze con l'amante e trasferitosi lontano. Su spinta dell'amica Sarah, Grace ricomincia da zero e ritrova la felicità con una nuova storia d'amore. Le cose, però, prendono una brutta piega dal momento che il compagno si rivela un violento e arriva a rovinarle la vita. Così, quando alcuni segreti vengono a galla, la vulnerabilità di Grace si trasforma in violenza. Come vediamo nel trailer, la donna viene rinchiusa in una cella ed è in attesa di un processo per omicidio, durante il quale verrà difesa da Jasmine Bryant, un'avvocato difensore al suo primo incarico.



Oltre a scrivere e dirigere, Tyler Perry fa anche parte del cast, che si arricchisce con la presenza di Phylicia Rashad, Bresha Webb, Mehcad Brooks, Cicely Tyson.



Restando in tema Netflix, vi segnaliamo anche le serie in arrivo a gennaio, da Titans 2 a Sabrina 3.