Sam Worthington protagonista del primo trailer di Fracture, horror made in Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer di Fractured, il nuovo film horror che andrà ad arricchire il catalogo della piattaforma. Il lungometraggio arriverà l'11 ottobre e vede alla regia Brad Anderson (Session 9). Il protagonista è Sam Worthington (Avatar), impegnato nella ricerca della propria famiglia, scomparsa misteriosamente.

Fractured è scritto da Alan B. McElroy, sceneggiatore che ha già lavorato in franchise come Halloween e Wrong Turn e non si tratta dunque del suo primo approccio al genere. La storia è quella di Ray Monroe (Sam Worthington), che sta rientrando da un weekend di ferie insieme alla propria famiglia: la moglie Joanne (Lily Rabe) e la figlia Peri (Lucy Capri). Quest'ultima viene ferita in un incidente e la famiglia si reca all'ospedale più vicino. Lo staff, però sembra avere intenzioni ambigue. Come leggiamo nella sinossi ufficiale, dopo "essere stati mandati via per test ulteriori, Peri e Joanne svaniscono nel nulla, così come la documentazione della loro visita. La preoccupazione di Ray evolve in una corsa disperata per ritrovare la propria famiglia e scoprire la verità su quello che è accaduto loro".

Ottobre è un mese pieno di prodotti horror originali per la piattaforma di streaming. Arriveranno anche, infatti, In the Shadow of the Moon, Eli e Rattlesnake. In più, ci sarà anche un film molto atteso dai fan di Stephen King, ossia In the Tall Grass, un adattamento del racconto King and Joe Hill e di cui Netflix ha già pubblicato il trailer ufficiale.



Ricordiamo che Netflix pubblicherà anche El Camino, film sequel di Breaking Bad, il cui trailer potrebbe essere trasmesso durante la premiazione degli Emmy, come suggerito anche da Aaron Paul.