Netflix: pubblicato il trailer del documentario che racconta la storia del femminismo!

Femministe: ritratti di un'epoca si mostra in un trailer su Youtube postato sul canale di Netflix Italia. Nel video possiamo vedere alcuni stralci di interviste a donne celebri in diversi ambiti dell'arte e dello spettacolo.

Nel filmato appaiono Jane Fonda, attrice, famosa anche per il suo attivismo militante contro la guerra e per i diritti delle donne, Lily Tomlin, attrice e produttrice, Judy Chicago, artista e scrittrice e Laurie Anderson, artista e musicista d'avanguardia che affrontano temi come la maternità, l'aborto, il razzismo, l'infanzia e l'identità di genere. Il film è un Netflix Original ed è diretto da Johanna Demetrakas. Uscirà il 12 ottobre sulla piattaforma di streming in tutto il mondo.



La sinossi è la seguente:"Le storie del loro passato hanno aperto la strada al nostro futuro. Il nuovo documentario Netflix racconta il movimento femminile degli anni '70 attraverso la collezione di fotografie femministe scattate dalla fotografa Cynthia MacAdams. Quarant'anni dopo analizziamo il movimento di allora e di oggi. Femministe: ritratti di un'epoca. Solo su Netflix dal 12 ottobre."