Netflix pubblica il trailer di un nuovo film di vampiri più unico che raro: El Conde

L'idea di un Augusto Pinochet nei panni di un vampiro in El Conde è a dir poco elettrizzante, e a rinnovare l'entusiasmo ci pensa il trailer ufficiale pubblicato da Netflix: il video, della durata di oltre due minuti, mostra pittoresche alcune scene in bianco e nero dell'attesa black comedy diretta da Pablo Larraín.

Così scrive Netflix nella descrizione: "Il nuovo film di Pablo Larraín è una satira che ritrae un universo in cui Augusto Pinochet, un vampiro di 250 anni, ormai stanco di essere ricordato come un ladro, decide di morire".

Per chi non conoscesse la figura di Pinochet, egli è stato un politico cileno che, a seguito del colpo di Stato avvenuto in Cile nel 1973, ha governato il paese fino all'11 marzo 1990. La sua dittatura è ricordata per la violenta repressione di ogni forma di dissenso e per lo spropositato numero di uccisioni; come se non bastasse, divenne senatore a vita godendo dell'immunità parlamentare fino al 2002.

"Siamo tutti molto entusiasti" ha dichiarato Larraín. "Netflix è una piattaforma in cui hanno lavorato registi che stimo nel profondo. Attraverso la dark comedy, il nostro obiettivo è quello di osservare, capire e analizzare gli eventi accaduti in Cile e in tutto il resto del mondo negli ultimi cinquanta anni. Siamo sicuri che faremo un ottimo lavoro, nonostante le difficoltà: le riprese sono impegnative, certo, ma anche stimolanti e piene di significato".

In un'altra occasione, Pablo Larraín ha commentato la produzione di Spencer, con particolare riferimento all'elemento che più di tutti gli ha consentito di portare a termine il progetto. Speriamo che la nuova pellicola – disponibile a settembre tanto sulla piattaforma quanto in cinema selezionati – sia all'altezza delle precedenti.