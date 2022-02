Netflix pubblica il trailer del 2022: ci sono Knives Out 2, Enola Holmes e The Gray Man!

Netflix ha appena annunciato la sua sfolgorante line-up di film e superstar che gli abbonati potranno trovare sulla piattaforma nel corso del 2022, con lo streamer che promette nuovi grandi film ogni singola settimana.

Un nuovo teaser trailer appena pubblicato e disponibile all'interno della news, infatti, mette in evidenza i film più attesi da tenere d'occhio nell'arco dei prossimi 12 mesi: in pole position troviamo ovviamente Knives Out 2 di Rian Johnson con Daniel Craig, le cui prime immagini debuttano proprio nel filmato promozionale di Netflix e mostrano il gradito ritorno del grande detective Benoit Blanc.

Nel film Netflix 2022 spiccherà anche The Grey Man, il thriller con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas diretto dai registi di Avengers: Endgame Anthony e Joe Russo, ma ovviamente non finisce qui: spazio anche al viaggio nel tempo di Ryan Reynolds in The Adam Project, a Jason Momoa in Slumberland, a Chris Hemsworth in Spiderhead, a Jonah Hill ed Eddie Murphy in You People, oltre a Jamie Foxx (Day Shift, The Cloned Tyrone) e Adam Sandler (Hustle, Spaceman) nel 2022 svolgendo un doppio compito in un paio di ruoli principali.

Infine ecco le prime immagini di Enola Holmes 2, con Millie Bobby Brown ed Henry Cavill, ma anche i nomi di Judd Apatow, Noah Baumbach, Paul Feig, il debutto alla regia di Dev Patel, e poi Christian Bale, Adam Driver, Jessica Chastain, Rege-Jean Page e Jennifer Lopez, John Boyega, Don Cheadle, Lily Collins, Emma Corrin, Florence Pugh, e, insomma avete capito, tantissimi altri.

Quale film attendete di più? Ditecelo nei commenti.