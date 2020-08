Netflix ha pronto l'ultimo film con Chadwick Boseman: l'anteprima è rinviata per lutto

Il servizio di streaming on demand Netflix ha deciso di rinviare un evento di anteprima virtuale programmato per lunedì 31 agosto per la promozione di Ma Rainey's Black Bottom, ultimo film del compianto attore Chadwick Boseman.

Il celeberrimo e amatissimo interprete di Black Panther è morto venerdì di cancro al colon, una diagnosi che ha mantenuto del tutto privata e che ha contribuito ad amplificare lo shock per la sua scomparsa all'età di 43 anni. Negli ultimi anni Boseman è stato un importante astro nascente della Hollywood nera ed è stato in grado di rompere le barriere razziali sullo schermo per gli attori di colori nel 2018 con il suo ruolo da protagonista nel film Marvel Studios, che divenne il primo cinecomic nominato a Miglior Film agli Oscar e anche il primo ad essere candidato al SAG Award per il miglior cast.

Ma Rainey's Black Bottom, ambientato alla fine degli anni '20 e incentrato sull'omonima e pionieristica "regina del blues" (interpretata da Viola Davis) è destinato a essere l'ultimo film con Boseman: l'attore ha interpretato Levee, un trombettista talentuoso ma problematico che ha un occhio di riguardo per la protagonista ed è determinato a rivendicare il suo ruolo nell'industria musicale. Diretto da George C. Wolfe, l'adattamento Netflix è prodotto da Denzel Washington e dalla Escape Artists.

"Abbiamo il cuore spezzato per la notizia di oggi della morte di Chadwick Boseman, un vero combattente, come lo ha chiamato la sua famiglia nel loro toccante tributo", ha detto Netflix in una dichiarazione. “Questa è una perdita incredibile, e per questo abbiamo deciso di annullare l'anteprima dell'evento di lunedì di Ma Rainey's Black Bottom. Unisciti a noi per inviare i tuoi pensieri alla sua famiglia e ai suoi cari".

