Netflix, il programma per il 2021-2022 è raddoppiare i prodotti originali italiani

Come riporta Variety, Netflix è ormai sulla buona strada per aprire una base italiana a Roma nella seconda metà del 2021, impegnandosi in questo modo a raddoppiare la produzione di titolo originali italiani entro il 2022, questo sia per quanto riguarda i lungometraggi che le serie, entrambi molto importanti.

L'annuncio dell'apertura di uno studio a Roma era stato dato circa un anno fa, ma le problematiche legate alla Pandemia di Coronavirus hanno rallentato non poco i lavori e l'apertura. L'azienda ha però adesso preso in affitto proprio nella Capitale un grande edificio neoclassico proprio in centro, per la precisione il Villino Rattazzi vicino a Via Veneto, accanto all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America. Lo studio entro metà dell'anno e avrà un personale iniziale di 40 dipendenti, dal marketing alle pubbliche relazioni fino ai dirigenti di produzione, ma il numero è destinato a crescere.



La vicepresidente delle serie originali italiane Netflix, Eleonora Andreatta, ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "Siamo felici di aver trovato la nostra casa a Roma, prova tangibile del nostro impegno ambizioso che segna una pietra miliare della nostra avventura in Italia. Questo significherà piena disponibilità ad espandere e consolidare la rete di relazioni ed essere aperti a idee e progetti. È un'opportunità ancora maggiore per la comunità creativa e produttiva italiana".



Attualmente, ci sono otto progetti italiani in lavorazione a Netflix, tra cui Zero, serie dedicata ai giovani di colore italiani; l'intrigante Fedeltà, adattamento del romanzo di Marco Missiroli su di una coppia alle prese con tradimenti reciproci; uno show intitolato Luna Park e ambientato durante i giorni de La Dolce Vita.