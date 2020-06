Netflix, produttore di Tyler Rake e Atomica Bionda accusato di 11 diversi crimini sessuali

David Guillod, veterano produttore di Hollywood maggiormente conosciuto per il suo coinvolgimento in recenti produzioni di stampo action come Tyler Rake con Chris Hemsworth e Atomica Bionda con Charlize Theron, è stato accusato di molestie sessuali e rapimento di minore e si trova al momento sotto la custodia delle autorità.

Il produttore è stato arrestato a Santa Barbara dalle forze dell'ordine locali che l'hanno prelevato dopo essere stato incriminato di 11 diversi crimini sessuali, alcuni risalenti persino al 2012. Complessivamente, le accuse riguardano presunti reati commessi nel 2012, 2014 e 2015. Nello specifico le accuse includono rapimento di minore e almeno tre denunce per stupro di persona incosciente.

Parlando ai microfoni di Variety, un portavoce di Guillod ha informato che il produttore ha negato tutte le accuse che gli sono state rivolte ed è già "al lavoro per riabilitare il suo nome". Attualmente trattenuto dietro una cauzione di 3 milioni di dollari, Guillod rischierebbe circa 21 anni di carcere se le accuse dovessero rivelarsi provate.

Una delle prime accuse rivolte al produttore era arrivata nel 2017 dall'attrice Jessica Barth. Conosciuta per aver preso parte al film Ted di Seth McFarlane e al suo sequel, accusò il produttore Guillod di averla drogata e quindi molestata. Sempre il portavoce del produttore ha affermato che Guillod ha già fornito le prove che contraddicono tali accuse contro di lui e che lo aiuterebbero a provare la sua innocenza. Queste includono test del DNA, mail e dichiarazioni di testimoni.

Tra le ultime persone a Hollywood a essere incriminate di stupro ricordiamo il caso clamoroso di Danny Masterson e più recentemente anche Ansel Elgort è finito sotto accusa per molestie ma quest'ultimo ha negato tutto.