Netflix, il produttore di Avatar Dan Lin scelto come nuovo leader della sezione cinema

All'inizio del 2024 il leader della sezione cinematografica della piattaforma di streaming on demand Netflix Scott Stuber si era dimesso dalla sua carica, e in queste ore lo studio ha ufficialmente scelto il suo successore.

Si tratta di Dan Lin, famoso produttore dietro i film The Lego Movie e il recente adattamento live-action di Avatar: La leggenda di Aang, che ha 'battuto' la concorrenza degli altri nomi presi in considerazioni da Netflix per la carica, tra i quali anche l'ex dirigente della Disney Sean Bailey e il produttore di Twilight Wyck Godfrey. In base al nuovo accordo, Lin lascerà la sua casa di produzione Rideback, che verrà presa in gestione dal suo partner Jonathan Eirich e dal COO di Rideback Michael LoFaso, e inizierà il suo mandato in Netflix dall'1 aprile prossimo.

Chiaramente, Dan Lin ha già importanti legami con Netflix: in passato ha prodotto il film horror del 2017 Death Note e il film drammatico candidato all'Oscar del 2019 The Two Popes. Ancora più importante, ha affrontato il difficile compito di adattare in live-action l'amata serie tv animata di Avatar: La leggenda di Aang, che è diventata un fenomeno di visualizzazioni nei suoi primi giorni di vita su Netflix, debuttando al numero 1 in 92 paesi. "La visione per la divisione cinematografica di Netflix mi ha immediatamente interessato perché era fortemente in linea con i miei valori personali e professionali e con ciò che abbiamo costruito in Rideback" ha dichiarato Dan Lin in una nota. "Prima di me è stata costruita una base molto solida nella divisione cinematografica di Netflix, e sono entusiasta di poter continuare quel lavoro e portarlo al livello successivo per trasformare Netflix nella casa numero uno per i registi”.

Insomma, buona fortuna a Dan Lin per il nuovo mandato in casa Netflix: staremo a vedere quali novità porterà nella sezione cinema.