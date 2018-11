Netflix produrrà Jacob and the Sea Beast di Chris Williams, co-regista di Big Hero 6

Netflix non smette mai di dormire e continua a pescare con sforzo stacanovista prede interessanti dal mercato-mare di Hollywood, dato che oggi come riporta Variety la compagnia ha acquistato Jacob and the Sea Beast, nuovo film d'animazione scritto e diretto da Chris Williams (Big Hero 6).

Il gigante dello streaming produrrà e distribuirà quindi il film del talentuoso co-regista di Big Hero 6 e Bolt, anche storyboarder di progetti come Frozen o de Le follie dell'Imperatore. Jacob and the Sea Beast rappresenterà il primo film da regista in solitaria per Williams.



Come spiegavamo, il regista ha anche firmato la sceneggiatura originale del progetto, che secondo la log line seguirà "un affascinante marinaio che navigherà in acque inesplorate, scoprendo un improbabile alleato in un mostro marino". Come spiegato da Williams, parte dell'ispirazione del film si deve alle bestie marine che popolavano le mappe nautiche tra il XVI e l'inizio del XVII secolo. La presenza, però, era puramente allegorica e alludeva a paesi sconosciuti che si estendevano oltre il mondo già mappato.



Chris Williams ha rivelato in merito: "Jacob and the Sea Beast è il tipo di storia che ho sempre voluto affrontare. È un racconto d'avventura in cui il nostro eroe abbandona il mondo conosciuto e naviga verso l'ignoto. Una cosa che a quanto pare sto facendo anche io".