Netflix produrrà l'horror di James Wan dal titolo There's Someone Inside Your House

produrrà il film di. Romanzo young adult diverrà prodotto in collaborazione con ladi, che insieme aha lavorato anche per realizzare, e con lo stesso, non coinvolto nella regia.

There's Someone Inside Your House racconta la storia di Makani Young, una ragazza adolescente costretta a trasferirsi dalle Hawaii al Nebraska per vivere con la nonna. Mentre cerca di districarsi nella complicata vita adolescenziale e affrontare il cambiamento dell'ambiente scolastico, il mondo di Makani è messo ulteriormente in subbuglio dalla morte macabra e spietata di alcuni suoi compagni di classe.

Unendo horror, young adult e romanticismo, There's Someone Inside Your House è stata una sfida anche per l'autrice del romanzo, Stephanie Perkins. Sebbene il libro sia uscito solo pochi mesi fa c'è già stata una corsa tra gli studios per accaparrarsi i diritti di adattare il best-seller in un film, con James Wan e la sua Atomic Monster coinvolti nella produzione.

Deadline riporta che Netflix ha ottenuto i diritti di There's Someone Inside Your House. Il progetto sarà prodotto dall'Atomic Monster e da 21 Laps, che si è occupata anche della produzione di Stranger Things.

La sceneggiatura del film dovrebbe essere affidata a Henry Gayden e le atmosfere di questo slasher movie dovrebbero ricordare molto quelle dei film di genere degli anni '80 e '90.

James Wan è al momento al lavoro nella fase di post-produzione di Aquaman per la Warner Bros. e nel 2018 ha prodotto Insidious - L'ultima chiave, diretto da Adam Robitel.