Netflix: prime foto del nuovo film di Charlie Kaufman, I'm Thinking of Ending Things

Entertainment Weekly ha pubblicato in esclusiva le prime immagini del nuovo film Netflix scritto e diretto da Charlie Kaufman, I'm Thinking of Ending Things. L'opera è basata sull'omonimo romanzo di Iain Reid e sarà disponibile sulla piattaforma streaming negli Stati Uniti dal prossimo 4 settembre. Il film è prodotto da Likely Story.

I'm Thinking of Ending Things racconta la storia di un uomo che si reca con la fidanzata dai genitori della ragazza ma si ritrovano a dover fare una terrificante deviazione al percorso prestabilito, nella quale Jake abbandona la ragazza. Da quel momento iniziano a palesarsi momenti di tensione e terrore.

Secondo quanto dichiarato da Charlie Kaufman 'solitudine, disperazione e rimpianto' saranno presenti e connessi al tessuto narrativo del film.



Le immagini mostrano alcuni dei protagonisti del film, che può vantare un cast molto interessante:"No ho intenzione di far venire un mal di testa. Non ho intenzione di fare qualcosa che oltrepassi una sorta di rompicapo che avrei potuto creare in precedenza. Ma non c'è dubbio che sto cercando di basarmi sulle cose che già ho fatto" ha dichiarato Kaufman.

Per quanto riguarda la trama, Charlie Kaufman ha dichiarato:"La casa rappresenta l'interazione immaginata tra qualcuno che porti a casa ai tuoi genitori, quel panico a doppia direzione. Sei preoccupato per quello che penseranno dei tuoi genitori e sei altrettanto preoccupato per quello che i tuoi genitori penseranno di loro".

Il cast comprende Jesse Plemons, Jessie Buckley, Toni Collette e David Thewlis. L'uscita di I'm Thinking of Ending Things è prevista per il 4 settembre su Netflix USA. Charlie Kaufman ha sostenuto che non è Netflix a rovinare i film, attribuendo la colpa agli studios.