Netflix: ingaggia Guillermo Del Toro per Frankenstein e Greta Gerwig per remake di Narnia?

Arrivano nuove 'prove' a sostegno delle indiscrezioni che vorrebbero Netflix in produzione di due remake attesissimi, Frankenstein di Guillermo Del Toro e Le cronache di Narnia di Greta Gerwig.

All'inizio di novembre, si era parlato di un possibile remake di Narnia basato sul libro di CS Lewis e diretto da Greta Gerwig, un progetto targato Netflix che la regista avrebbe sviluppato dopo aver completato i lavori sul suo prossimo film, Barbie, in uscita a luglio 2023; allo stesso modo, qualche settimana fa si era fatta largo la voce secondo cui Guillermo Del Toro avrebbe finalmente realizzato il suo Frankenstein, un progetto che insegue da anni. Finora si era trattato solo di indiscrezioni, ma in una nuova intervista concessa a Bloomberg il leader della sezione film di Netflix Scott Stuber ha effettivamente confermato l'intenzione del gigante dello streaming di lavorare con entrambi i cineasti su progetti - per ora - non specificati:

“Stiamo parlando con Guillermo Del Toro, con Greta Gerwig e con David Fincher. E abbiamo già acquisito i diritti per i libri di CS Lewis e il catalogo Dahl".

Come avrete notato Stuber menziona anche Fincher, ma la cosa non è così sorprendente: il regista ha lavorato solo con Netflix negli ultimi 10 anni circa, dalle serie tv House of Cards, Mindhunter e Love Death & Robots, ai film Mank e l'ancora inedito The Killer. Non ci sono dettagli su quale potrebbe essere il suo prossimo progetto, quindi rimanete sintonizzati.

