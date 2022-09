Netflix presenta il trailer di Bardo: Inarritu ha aggiustato il film, non durerà più 3 ore

In questi minuti Netflix ha pubblicato il trailer di Bardo, noto anche come "BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths", nuovo film del regista di The Revenant e Birdman Alejandro Gonzalez Inarritu presentato a Venezia e in arrivo in esclusiva sulla piattaforma dal 16 dicembre.

In occasione della prima alla Mostra di Venezia, vi avevamo segnalato che Bardo avrebbe avuto una durata di tre ore, e in effetti con questo montaggio è stato presentato al pubblico del celebre festival cinematografico italiano. Ora però Inarritu ci ha ripensato, e dopo l'accoglienza divisiva raccolta durante la competizione ha deciso di accorciare la durata di Bardo, tagliando quasi mezz'ora dal film. Per l'esattezza, l'autore ha sia tolto scene viste a Venezia che aggiunto sequenze inedite, arrivando ad un nuovo montaggio della durata di 2 ore e 32 minuti senza titoli di coda.

"La prima volta che ho visto il mio film è stato a Venezia con un pubblico di 2.000 persone" ha detto il regista. "È stata una bella opportunità per capire molte cose, quindi ho deciso di riprendere i lavori, aggiungere una scena che non è mai stata vista prima e spostare l'ordine di alcune sequenze. Ne sono molto entusiasta. Onestamente, credo che continuerò a lavorarci su fino a quando non verrà distribuito definitivamente, voglio ottenere il miglior film possibile finché posso modificarlo. Del resto non si finisce mai di fare un film. Sono solo le date di uscita che ti obbligano a consegnarlo."

Curiosamente, Inarritu non è nuovo a questi dietrofront: in passato, infatti, il regista messicano aveva modificato 21 Grammi e Babel" dopo le rispettive anteprime festivaliere dei due film festival. "Se potessi, continuerei a modificare i miei film all'infinito", ha ribadito. "Mi piacerebbe continuare a lavorare a Bardo per tutta la vita."

Per altri contenuti, guardate il poster ufficiale di Bardo.