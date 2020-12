Netflix presenta The Magician's Elephant, film d'animazione con un cast vocale stellare

Come riporta in esclusiva Deadline, Netflix ha annunciato un sontuoso cast vocale per il suo prossimo film d'animazione, The Magician's Elephant. Basato sull'omonimo romanzo di Kate DiCamillo, il film si avvarrà delle voci, tra gli altri, di Noah Jupe (A Quiet Place), Benedict Wong (Doctor Strange) e Sian Clifford (Fleabag).

The Magician's Elephant sarà diretto da Wendy Rogers, artista degli effetti visivi (tra i suoi film Shrek) al debutto alla regia, sceneggiato da Martin Hynes (Toy Story 4) e prodotto da Julia Pistor (SpongeBob).

Il film, attualmente in fase di produzione, sarà incentrato su Peter, che è alla ricerca della sorella perduta da tempo, e sul suo incontro con un indovino nella piazza del mercato. La sua unica domanda è: sua sorella è ancora viva? Per scoprirlo, dovrà trovare un misterioso elefante e un mago. Peter parte così per un'avventura nel corso della quale dovrà completare tre compiti apparentemente impossibili, che cambieranno per sempre il volto della sua città.

Il cast vocale è completato da Pixie Davies (Il ritorno di Mary Poppins), Natasia Demetriou (What We Do In The Shadows), Dawn French, Brian Tyree Henry (Spider-Man: Un nuovo universo), Aasif Mandvi, Mandy Patinkin (Homeland), Miranda Richardson, Cree Summer e Lorraine Toussaint.

Tra le ultime novità in casa Netflix segnaliamo l'ingresso di Ana de Armas nel cast del nuovo film dei fratelli Russo, The Grey Man, e il trailer ufficiale di Ouside the Wire con Anthony Mackie.