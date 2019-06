Netflix presenta il suo nuovo film, lo sci-fi Outside The Wire con Anthony Mackie

Deadline riporta che il nuovo Captain America del Marvel Cinematic Universe Anthony Mackie sarà il protagonista a capo del nuovo sci-fi action distribuito da Netflix, intitolato Outside The Wire.

Ambientato in un futuro non troppo lontano, il film racconta la storia di un pilota di droni (Mackie) inviato in una zona militarizzata mortale dove si ritroverà a lavorare per un ufficiale androide incaricato di localizzare un ordigno da giorno del giudizio prima che cada nelle mani degli insorti.

Le riprese inizieranno ad agosto, con il casting aggiuntivo attualmente in corso. Mackie produrrà il film insieme a Brian Kavanaugh-Jones (Sinister) per Automatik, Ben Pugh (Ironbark) e Erica Steinberg (Death Proof) per 42, e Jason Spire (Operation Finale) per l'Inspire Entertainment di Mackie. La sceneggiatura è stata scritta da Rob Yescombe e Rowan Athale (Way Down), mentre tra i produttori esecutivi figurano Josh Horsfield e Fred Berger per Automatik e Rory Aiken per 42.

Netflix ha già collaborato con Automatik e 42 per In The Shadow Of The Moon di Jim Mickle, che verrà rilasciato entro la fine dell'anno.

Prima di rivederlo nella serie televisiva Falcon & The Winter Soldier, Mackie tornerà prossimamente al cinema con il thriller Fox The Woman In The Window, The Banker di George Nolfi, il remake di Synchronic e Point Blank.

