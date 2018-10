Netflix prepara nuovi film e serial televisivi su Le Cronache di Narnia!

Netflix è pronta a lanciare Le Cronache di Narnia sulla propria piattaforma digitale. Il colosso ha annunciato lo sviluppo di nuovi serial televisivi e film ispirati proprio alla serie di romanzi di C.S. Lewis.

Questo è possibile grazie ad un accordo stipulato tra Netflix e The C.S. Lewis Company che permetterà loro di realizzare pellicole e serie tv ambientate nell'universo narrato nei romanzi originali. Tutte le pellicole e le serie tv saranno interamente prodotte da Netflix con Mark Gordon di Entertainment One (eOne) e Douglas Gresham & Vincent Sieber in veste di produttori esecutivi per i serial e produttori per i film.

I romanzi di Narnia hanno venduto più di 100 milioni di copie in tutto il mondo e sono stati tradotti in oltre 47 lingue. E' la prima volta che i diritti di tutti e sette i romanzi sono in mano alla stessa società, in questo caso Netflix.

Di recente Joe Johnston era stato scelto per dirigere l'adattamento cinematografico de Le Cronache di Narnia: La sedia d'argento per la Tristar Pictures. Non è chiaro se, in seguito a quest'accordo, il progetto verrà cancellato, passerà in mano a Netflix oppure verrà completamente re-immaginato.

Per ora Netflix non ha annunciato dei piani dettagliati per le serie o i film, quindi vi terremo aggiornati a riguardo.