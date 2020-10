Netflix, il poster realizzato per Mank di David Fincher è uno dei più belli dello studio!

Sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter Mank di David Fincher, il nuovo film originale ed esclusivo del servizio di streaming on demand Netflix, si è mostrato nella sua nuova locandina ufficiale alcune settimane dopo la pubblicazione del primo trailer.

Dopo sei lunghi anni di attesa, un nuovo film del regista di Seven e The Social Network è quasi alle porte. Mank, la caotica storia dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz e delle sue battaglie con Orson Welles durante la realizzazione di Quarto Potere, debutterà sia in alcune sale limitate che su Netflix quest'inverno, e adesso in calce potete trovare la nuova locandina.

È interessante notare che la sceneggiatura di Mank è stata scritta dal defunto padre di Fincher, Jack Fincher, e che il regista aveva intenzione di realizzare il film dopo il successo di The Game, uscito nel 1997. Finalmente il progetto è arrivato, e lo ha fatto con un cast impressionante che include Gary Oldman nei panni di Mankiewicz, Amanda Seyfried nei panni di Marion Davies e Charles Dance nei panni del famigerato magnate dei giornali William Randolph Hearst (ovvero il soggetto non ufficiale di Quarto Potere).

Come anticipa la stupenda locandina, il film è girato interamente in bianco e nero per catturare l'atmosfera vintage della Hollywood Classica, e il poster sfoggia di proposito un layout altrettanto vecchia scuola nel mostrare il personaggio di Oldman in piedi su un tavolo per quella che sembrerebbe una celebrazione.

Mank arriverà su Netflix il 4 dicembre prossimo: per altri approfondimenti ecco nuove foto del film.