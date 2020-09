Netflix vi porta in orbita nel nuovo trailer ufficiale di Over The Moon

Dopo il primo trailer ufficiale e la conferma della data di uscita, Netflix ha pubblicato pochi minuti il secondo trailer ufficiale di Over The Moon, nuovo film d'animazione prodotto e distribuito dalla piattaforma di streaming on demand.

Con forti tinte musical, Over The Moon racconterà la storia di Fei Fei, una giovane ragazza avventurosa e brillante costruisce un razzo per raggiungere la luna e dimostrare l'esistenza di una leggendaria dea lunare. Una volta arrivata sul satellite, però, la sua ricerca la porterà inaspettatamente a scoprire una terra stravagante popolata da creature fantastiche.

Il regista premio Oscar Glen Keane è a capo del progetto Netflix: per chi non lo conoscesse, Keane si è costruito un curriculum impressionante con la Disney a partire dalla fine degli anni '70 come animatore per una serie di film acclamati come Red e Toby nemiciamici, Taron e la pentola magica, La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin e Tarzan (fra gli altri), prima di raggiungere il successo personale grazie a Dear Basketball, il pluripremiato cortometraggio realizzato con il compianto Kobe Bryant.

Inoltre, l'hype per Over The Moon è giustificato anche dalla presenza del co-regista John Kahrs, storico volto dietro le quinte della Pixar che ha lavorato come animatore per Toy Story 2, Ratatouille e Gli Incredibili, senza dimenticare i film Disney Rapunzel, Ralph Spaccatutto e Frozen II. Il cast vocale, infine, includerà Cathy Ang, Phillipa Soo, Robert G. Chiu, Ken Jeong, John Cho, Ruthie Ann Miles, Margaret Cho, Kimiko Glenn, Artt Butler e Sandra Oh.

L'uscita è prevista per il 23 ottobre prossimo.