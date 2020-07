Netflix porta Jack Black e Zachary Levi sulla Luna: tutto sul nuovo film d'animazione

Il mito dello spazio è un elemento molto caro al cinema americano, che tra disastri apocalittici e allunaggi ha conquistato non solo la Luna, ma anche la fantascienza del grande schermo. Adesso Netflix è al lavoro su un nuovo film d'animazione ispirato agli esperimenti della NASA negli anni '60 intitolato Apollo 10 e 1/2: a Space Age Adventure.

La storia si svolgerà infatti sullo sfondo della missione Apollo 10 del 1969: la navetta raggiunse il record di avvicinamento alla superficie lunare prima della successiva Apollo 11, lanciata pochi mesi dopo, e che portò Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna.

La pellicola sarà scritta e diretta da Richard Linklater (School of Rock, Boyhood) e sarà un ibrido tra live-action, animazione computerizzata e realizzata a mano: le prime riprese sono state terminate lo scorso marzo ad Austin, mentre le successive fasi di animazione e montaggio si svolgeranno nella capitale del Texas e addirittura in nei Paesi Bassi. Nel 2006 Linklater aveva già sperimentato la tecnica mista con il suo A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare e adesso si rimette in gioco con le più moderne tecnologie del settore.

"Sogno di realizzare questo film da anni, sia dal punto di vista cronologico che da geografico, perché ero in terza elementare quando ci fu il lancio. Il nostro stile di animazione, unico nel suo genere, permette sia di evocare un mondo ormai lontano, sia di rendere in modo fluido e giocoso il ricordo di quel periodo. Unire l'animazione in 3D con le riprese in live-action è stat un'esperienza unica e speciale. ha dichiarato Linklater .

Il progetto Netflix racconterà sia l'esperienza spaziale sia dal punto di vista dell'astronauta che dei bambini che guardavano sognanti allo spazio: nel cast ci saranno nomi del calibro di Jack Black, Zachary Levi, Glen Powell, Josh Wiggins, Milo Coy, Lee Eddy, Bill Wise, Natalie L'Amoreaux, Jessica Brynn Cohen, Sam Chipman e Danielle Guilbot.