Netflix porta al cinema Roma di Alfonso Cuaron e The Ballad of Buster Scruggs dei Coen

A conferma dei recenti report che hanno svelato l'intenzione di Netflix di portare in sala i suoi prossimi film d'autore di alto profilo, il colosso di streaming ha fissato le date di uscita nei cinema di Roma, The Ballad of Buster Scruggs e 22 July.

Roma, la nuova pellicola di Alfonso Cuaron arriverà nelle sale il 14 dicembre, mentre il film antologico dei Fratelli Coen ha una data di uscita prevista per il 16 novembre. Infine, il thriller politico di Paul Greengrass, 22 July, sarà rilasciato il 10 ottobre. I film, purtroppo, resteranno sul grande schermo per un tempo limitato e saranno proiettati solamente in 10-12 grandi sale.

Sullo sfondo degli anni '70 in Messico, con i suoi disordini politici e le ribellioni in atto, il film di Cuaron racconta la storia di Cleo, giovane domestica di una famiglia borghese che vive nel quartiere di Roma, a Città del Messico. Il regista ha rivelato che Roma rappresenta la sua opera più intima, ai limiti dell'autobiografico.

The Ballad of Buster Scruggs è nato dal progetto di una mini-serie di 6 episodi, trasformata poi dai Fratelli Coen in un film antologico western. Ogni capitolo della pellicola racconterà una storia differente ambientata nell'Ovest Americano.

22 July tratta la storia vera delle conseguenze del più spietato attacco terroristico avvenuto in Novergia nel 22 luglio del 2011, nel quale 77 persone hanno perso la vita per mano di un'estremista. Il film segue il viaggio fisico ed emotivo di uno dei sopravvissuti in cerca della guarigione e riconciliazione.