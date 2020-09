Netflix e pop-corn: prime anticipazioni sui film di ottobre con Taika Waititi e Sam Neill

Con quasi un mese di anticipo Netflix ha già annunciato alcuni dei prossimi titoli che saranno aggiunti al suo catalogo nel mese di ottobre: quale guarderete per primo?

Tramite i suoi social la major dell'intrattenimento domestico ha infatti annunciato ben quattro dei film in arrivo e tutti previsti per il 1° giorno del mese: quali altre sorprese ci riserverà ottobre è ancora presto per dirlo, ma l'annuncio ante-tempo potrebbe suggerire interessanti aggiornamenti in arrivo nelle prossime settimane.

I film previsti sono Pirati! Briganti da strapazzo, Mistero al castello Blackwood, The Outpost e Selvaggi in fuga. I titoli svelati fanno però solo parzialmente riferimento al mercato internazionale: il primo film, d'animazione, è infatti già presente in Italia, mentre gli altri tre sarebbero new entry della piattaforma. Seguendo le regole della politica di Netflix la distribuzione dovrebbe essere globale, allineando ancora una volta il catalogo d'oltreoceano con il nostro. Di seguito troverete cast, trama suggerita da IMDb e punteggi totalizzati su Rotten Tomatoes dai rispettivi film.

Mistero al castello Blackwood, 86% Fresh, drammatico: "Merricat, Constance e il loro zio Julian vivono in isolamento dopo aver vissuto una tragedia familiare sei anni prima. Quando il cugino Charles arriva per rubare il patrimonio di famiglia, minaccia di portare alla luce anche l'oscuro segreto che hanno nascosto". Nel cast Taissa Farmiga, Alexandra Daddario, Crispin Glover e Sebastian Stan.

The Outpost, 92% Fresh, azione dai toni drammatici: "Una piccola squadra di soldati americani combatte contro centinaia di combattenti talebani in Afghanistan". Nel cast Scott Eastwood, Caleb Landry Jones e Orlando Bloom.

Selvaggi in fuga, 96% Fresh, drammatico: "Quando un ragazzo ribelle e suo zio adottivo scompaiono nella zona più selvaggia della Nuova Zelanda, parte una vera e propria caccia all'uomo per ritrovarli". Diretto da Taika Waititi, con Sam Neill e Julian Dennison.

In attesa di scoprire le altre sorprese in serbo per i suoi utenti, vi rimandiamo ai nostri speciali sulle uscite di Netflix di settembre e sui film in arrivo su Amazon Prime Video