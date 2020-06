Netflix e pop-corn: quale dei film in arrivo a luglio vederete per primo? - Aggiornata

Come ogni mese, Netflix ha pubblicato il calendario delle prossime uscite cinematografiche: scopriamo insieme titoli e date da non perdere. Avete già comprato i pop-corn?

1 Luglio



Bad Boys II (2003).

Dream House (2011)

Eurotrip (2004).

Geronimo (1993).

Il colore del crimine (2006).

Latin Lover (2015)

The Big Sick: Il matrimonio si può evitare... l'amore no (2017)

Tu, io e Dupree (2006)

Week-end di terrore (1982)

Sotto il sole di Riccione (2020) Netflix Original, commedia romantica tutta italiana.

Desperados (2020), commedia Netflix Original

Libera uscita (2011)

Happy Old Year (2019)

Puzzle (2018)

Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado (2020), docu-film Netflix Original su una nota celebrità della TV portoricana.

The Old Guard (2020) Netflix Original, attesissimo cinecomic d'azione con Charlize Theron.

The Kissing Booth 2 (2020) commedia romantica adolescenziale Netflix Original

Offerta alla tormenta (2020)

