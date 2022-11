Netflix, in pentola un reboot di Le Cronache di Narnia con Greta Gerwig alla regia?

Arrivano due notizie bomba e non neghiamo che ci sia l'imbarazzo della scelta...- ma andiamo al dunque: What's on Netflix riporta l'intenzione di Netflix di riprendere in mano il franchise di Narnia realizzando due film. Inoltre, a quanto sembra, la piattaforma streaming avrebbe pensato di affidare la regia ad nome in grande ascesa: Greta Gerwig.

Per i meno preparati sull'argomento, vi informiamo che già nel 2018 era stato stipulato un accordo tra Netflix e C.S. Lewis per la creazione di futuri film e/o serie Tv basate su Le Cronache di Narnia. Sì, anche serie Tv, avete capito bene. Il produttore del film Douglas Gresham, infatti, ha parlato del perché una serie Tv su Netflix di Narnia è perfetta (potenzialmente). Come molti di voi sapranno, C.S. Lewis (l'autore delle Cronache) ha prodotto ben sette libri. Si comprende dunque come un futuro reboot del franchise possa trovare chiaramente più spazio in una serie. In ogni caso, per ora si parla di film.

E si parla anche di Greta Gerwig. L'attrice, sceneggiatrice nonché regista americana si sta facendo decisamente strada nel settore. Per chi non lo sapesse, la Gerwig sta lavorando attualmente al film Barbie e ha scelto come protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. Il taglio indie e stravagante della regista già traspare dalle prime foto del set e sopratutto dalle dichiarazioni della protagonista sul non giocare facile in Barbie.

Greta Gerwig è ora ulteriormente sotto i riflettori perché, secondo What's On Netflix, la piattaforma streaming vorrebbe ridar vita al franchise con due film, entrambi diretti dalla regista. Non si hanno altre informazioni al riguardo, né tantomeno risposte dalla diretta interessata, quindi vi invitiamo a rimanere aggiornati sul nostro sito per non perdervi nessuna notizia al riguardo.

Come sempre, non esitate ad esprimere la vostra opinione nei commenti! Dite, vi piacerebbe l'idea Greta Gerwig alla regia del reboot per Le Cronache di Narnia?