Netflix pensa alla creazione di franchise come Harry Potter e Star Wars: ecco i piani

Il vice presidente della sezione Film Originali di Netflix ha rivelato qualcosa circa i piani futuri dell'azienda e dell'intenzione di creare in casa propria dei franchise di successo come quelli delle altre major cinematografiche e dirette avversarie, parliamo di blockbuster in stile Harry Potter e Star Wars.

Tendo Nagenda, vice presidente della sezione Film Originali di Netflix, ha spiegato come nel mirino della società ci sia l'intenzione di creare i propri franchise cinematografici di successo su un modello "avventuroso e da PG-13", il che può dare l'accesso a una larga scala di spettatori, di tutte le età, proprio come hanno fatto franchise celebri come Harry Potter e Star Wars. "Stiamo puntando a un pubblico da broadcast molto ampio, i film d'avventura di livello PG sono quelli in cui ci vogliamo immergere. Qualcosa di molto simile a quanto fatto dalla saga di Star Wars o dai primi due film di Harry Potter. Molti live-action per famiglie, fantasy, film spettacolari che pensiamo possano essere molto grandi e dare risultati ottimi. Delle storie sul modello degli ultimi Jumanji. E' quella la prossima frontiera".

Nagenda ha continuato: "Stiamo pensando a quello che gli studios di oggi non stanno pensando: a nuove idee. George Lucas ha creato Star Wars - che non era basato su alcun libro. Se hai quel tipo di immaginazione - come le Wachowski con Matrix - ci sentiamo di essere nel momento in cui si prendono dei rischi su delle idee innovative e su filmmaker altrettanto coraggiosi".

I blockbuster di Netflix stanno aumentando a dismisura e questo grazie al loro successo, pensiamo ai risultati di Tyler Rake e The Old Guard. "Non abbiamo fissato ancora dei budget per questi progetti, ci sono ancora molti fattori da considerare e prendere in esame".