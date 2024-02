Netflix, tutti pazzi per Deep Fear: film di squali ispirato a Cocainorso

Il nuovo thriller sugli squali Deep Fear ha conquistato la piattaforma di streaming on demand Netflix USA scalando rapidamente le classifiche dei film più visti tra gli abbonati in appena due giorni grazie alla sua formula ispirata al recente successo Cocainorso.

Con Ed Westwick di Gossip Girl e Mădălina Diana Ghenea, il film vede Naomi, un'abile marinaia, che soccorre due naufraghi solo per scoprire che gli sconosciuti stavano trasportando 200 chili di cocaina a bordo della loro barca, cocaina che a causa di una tempesta è ovviamente finita in acqua e da lì è stata successivamente ingerita da un grande e vecchio squalo bianco.

Secondo FlixPatrol, Deep Fear è attualmente al sesto posto nella classifica mondiale dei film di Netflix, ed è il film numero uno su Netflix nel Regno Unito. Nonostante la sua popolarità su Netflix, Deep Fear non sembra aver impressionato la critica, con una valutazione del 13% su Rotten Tomatoes, anche se vale la pena notare che finora ci sono solo due articoli registrati sul famoso aggregatore di recensioni.

Attualmente Deep Fear non è disponibile in streaming su Netflix Italia, ma nulla esclude che non possa diventarlo in futuro quindi restate sintonizzati sui canali di Everyeye perché vi terremo aggiornati. Per altri contenuti, date un'occhiata al nostro speciale dedicato ai migliori film sugli squali.