Netflix passione cinefila: annunciato il restauro di un leggendario film degli anni '20!

Netflix, il colosso dello streaming on demand da sempre al centro dell'annosa diatriba tra 'cinema casalingo' o 'esperienza in sala', ha annunciato lo stanziamento di fondi per il restauro di un leggendario film degli anni '20.

Lo studio co-finanzierà i lavori di restauro su Napoleon' di Abel Gance del 1927 e per promuoverlo sosterrà anche i costi delle future proiezioni e masterclass con la Cinémathèque Française.

Il paradosso di questa situazione - oltre al fatto che da sempre Netflix è additata dai 'puristi' del cinema come principale causa della crisi delle sale - è che tutta la polemica ancora in corso tra i servizi streaming e gli esercenti dei cinema nacque proprio in Francia, durante il Festival di Cannes del 2017, quando titoli come Okja di Bong Joon-ho e The Meyerowitz Stories di Noah Baumbach, accolti nel concorso ufficiale dell'evento, vennero osteggiati da più fronti.

Questa settimana però il gigante dello streaming ha svelato le partnership con il French National Film Board (il CNC) e la Cinémathèque Française, un gruppo senza scopo di lucro dedito alla conservazione e alla promozione della cultura cinematografica francese. Netflix, insieme a CNC, finanzierà un nuovo restauro del film epico, considerato un classico del cinema mondiale. Il piano è quello di ripristinare la cosiddetta versione Apollo del film, considerata quella che oggi definiremmo 'director's cut' di Gance, la cui durata sfiora le sette ore: l'operazione dovrebbe concludersi entro il 5 maggio, in occasione del 200esimo anniversario della morte di Napoleone.

In una dichiarazione, Netflix ha suggerito che Napoleon potrebbe essere solo il primo di molti classici del cinema internazionale che il colosso dello streaming aiuterà a restaurare.

Ricordiamo che la figura di Napoleone tornerà al cinema grazie a Ridley Scott e Joaquin Phoenix: dietro alla distribuzione, curiosamente, ci sarà un altro servizio di streaming on demand.