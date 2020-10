Netflix, il palinsesto natalizio è ricchissimo: scopriamo tutti i titoli

Per gli appassionati di cinema e serie tv, ottobre significa soprattutto Halloween, con le sue maratone horror. L'autunno segna però anche l'inizio dell'avvicinamento alle festività natalizie, e Netflix non ha certo intenzione di farsi trovare impreparata. Sono infatti in arrivo decine di titoli originali per tutti i gusti dedicati al Natale.

Si comincia il 28 ottobre con l'uscita di Holidate. Il film, interpretato da Emma Roberts e Luke Bracey, è incentrato su una coppia di single, che condividono l'odio per le feste comandate e i raduni di famiglia. Dopo aver stretto un patto di reciproco aiuto per un anno in tutte le occasioni del genere, finiranno per scoprire di avere molte affinità.

Dopo Holidate, è prevista su Netflix l'uscita di titoli natalizi con cadenza settimanale fino al 9 dicembre. Si va da Operation Christmas Drop (5 novembre) all'atteso musical Jingle Jangle: A Christmas Journey, che sarà in streaming dal 13 novembre. Il film racconta la storia del produttore di giocattoli Jeronicus Jangle, e la colonna sonora è composta da brani originali, tra gli altri, di John Legend, Philip Lawrence e Davy Nathan.

Molto atteso, a un mese esatto dal Natale (25 novembre), The Christmas Chronicle 2, con Kurt Russell nei panni di Babbo Natale. Non mancano poi, tra gli altri, uno speciale a tema natalizio di The Big Show Show (9 dicembre), il film d'animazione Alien Xmas (20 novembre), Dolly Parton’s Christmas on the Square (22 novembre) oltre a una ricca serie di titoli per tutta la famiglia.

A dicembre, intanto, è previsto su Netflix anche l'arrivo del musical The Prom diretto da Ryan Murphy.