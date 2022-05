Netflix, l'opzione più economica e con più pubblicità potrebbe arrivare presto

Dopo il calo in borsa, Netflix ha deciso di cambiare strategia e trovare un modo per abbassare i prezzi degli abbonamenti. Il successo di Disney+, che è cresciuto negli ultimi mesi, ha penalizzato molto la storica piattaforma streaming, costringendo ora ad un abbassamento dei prezzi. Ma a che costo?

Il co-CEO di Netflix, Reed Hastings, durante un'intervista trimestrale sugli utili aveva comunicato che ci sarebbero potuti essere notevoli cambiamenti in 1 a 2 anni, che avrebbero introdotto un livello di abbonamento più economico, reso tale dall'aggiunta della pubblicità all'interno del servizio. Una scelta sicuramente rischiosa, ma che potrebbe costituire una soluzione. Adesso sembrerebbe che non bisognerà più attendere molto: il co-CEO vuole infatti inserire la novità entro la fine del 2022.

La notizia è stata comunicata questa mattina da due insider in un rapporto del New York Times. "Sì, è veloce e ambizioso e richiederà alcuni compromessi" si legge nella nota in questione. In seguito non sono arrivati altri commenti, ma restiamo in attesa di news.

Come sappiamo i servizi streaming sono in grande crescita, e tanta è la pressione su Netflix, che ha il compito di mantenere i suoi livelli di abbonati in crescita. Con 222 milioni di abbonati globali, l'azienda continua a guidare il settore, ma ha registrato la sua prima perdita di clienti in 11 anni lo scorso trimestre e ha segnalato che questo trimestre potrebbe perdere fino a 2 milioni in più. Una prospettiva che una realtà come Netflix non può accettare.

Cosa ne pensate dell'introduzione della pubblicità mentre guardate le vostre serie TV preferite, al fine di rendere l'abbonamento più economico? Fatecelo sapere nei commenti!