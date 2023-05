Netflix, One Piece e Avatar: The Last Airbender assenti nel nuovo programma autunnale

L'attesa per i live-action su One Piece e Avatar: The Last Airbender è trepidante, ma le informazioni sulle finestre d'uscita sono pressoché nulle; come se non bastasse Netflix, nel suo nuovo programma autunnale, non ha fatto menzione di nessuno dei due show. Quando potremo assistere alle serie TV?

Probabilmente la celebre piattaforma è in attesa dell'approvazione definitiva da parte di Eiichiro Oda (autore del manga su Rufy, Nami e tutti gli altri membri della ciruma), nonostante l'uscita fosse prevista entro il 2023. Quando alla rivisitazione della serie animata andata in onda su Nickelodeon, non ha neppure un logo ufficiale. Sembrerebbe che gli appassionati delle saghe in questione dovranno attendere più del previsto.

Sviluppata da Matt Owens e Steven Maeda, la serie su One Piece è stata svelata per la prima volta a luglio 2017 da parte di Hiroyuki Nakano, caporedattore di Weekly Shōnen Jump. Le riprese, inizialmente previse per l'agosto 2020, sono state posticipate a settembre a causa della pandemia di Covid-19, per poi riprendere ancora una volta il 31 gennaio 2022. Si sono infine concluse il 22 agosto dello stesso anno. A proposito: nuove foto dal set svelano le location principali di One Piece.

Avatar: The Last Airbender, annunciato da Netflix nel settembre 2018, ha affrontato ben più di un ostacolo – basti pensare ai creatori che hanno lasciato la serie per divergenze creative. Le riprese sono iniziate a Vancouver il 16 novembre 2021 e terminate il 17 giugno 2022. A occuparsi degli effetti speciali sarà lo studio britannico DNEG. Era l'inizio del 2023 quando fu svelata la data d'uscita di Avatar: The Last Airbender.