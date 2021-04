Netflix, Octavia Spencer entusiasta di Thunder Force: 'Adoro vestirmi da supereroe!'

Arriverà il prossimo 9 aprile su Netflix Thunder Force, una commedia scritta e diretta da Ben Falcone, che ha per protagoniste Olivia Spencer e Melissa McCarthy. Nel film le due attrici indossano un costume attillato da supereroe, e l'esperienza si è rivelata molto divertente, nonostante i timori che dentro quella tuta facesse troppo caldo.

Octavia Spencer, che abbiamo visto in azione nel trailer ufficiale di Thunder Force, ha parlato di questo in una recente intervista. "Adoravo i costumi, ma ne ero terrorizzata" ha rivelato. "Ero preoccupata per il caldo, e l'idea di stare in un costume da supereroe mi faceva pensare che sarebbe stato davvero scomodo."

Tuttavia, fin dal primo momento sul set, la cinquantenne attrice è rimasta stupita, perché "abbiamo iniziato da subito a parlare e a comportarci in modo naturale, con le mani sui fianchi, in posa da supereroi."

"Oddio, siamo dei veri supereroi, perché continuiamo ad assumere questa posizione" le ha fatto eco Melissa McCarthy. Octavia Spencer, che sarà con Ryan Reynolds nel musical A Christmas Carol, ha poi aggiunto che nelle scene acrobatiche la sua collega è se l'è cavata meglio di lei, che invece ha fatto spesso ricorso alla controfigura. "Melissa fa molto, le piace stare in un'imbragatura ed è fantastico guardarla. Io non così tanto. Amo la mia stunt woman!"

Da parte sua Melissa McCarthy ha confermato questa tendenza. "Mi piace stare a sei metri di altezza e girare come un'elica, mentre Octavia, che letteralmente non sollevava le dita dei piedi da terra, urlava: Oh no, no, non fa per me! Non fa per me!"