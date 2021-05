Netflix ha un nuovo campione di visualizzazioni per il 2021: I Mitchell contro le Macchine

Dopo soli 22 giorni di programmazione, I Mitchell contro le Macchine ha superato la commedia di supereroi Thunder Force diventando il film più visto nel 2021 sulla piattaforma di streaming on demand Netflix.

Dal momento della sua uscita, il film d'animazione è diventato un successo virale trascorrendo la totalità della sua permanenza sulla piattaforma nelle classifiche Top10 di quasi tutti i paesi in cui il servizio è disponibile: Thunder Force, che ha trascorso un totale di 23 giorni nella Top10, una volta uscito dalle prime posizioni si è imposto come il film più visto del 2021 sul servizio di streaming, ma adesso ha ceduto il primato a I Mitchell contro le Macchine.

In base alla sua permanenza nella top10, il film d'animazione ha raggiunto un punteggio pari a 209, di molto superiore a quello di Thunder Force, che si è fermato a 187 punti. Inoltre, a differenza di Thunder Force, I Mitchell contro le Macchine non accenna a rallentare e oggi supererà il 23esimo giorno di permanenza consecutiva in top10, graduatoria nella quale tra l'altro non è mai sceso oltre al terza posizione. Nei prossimi giorni è altamente probabile che il film supererà Hubie Halloween per diventare ufficialmente uno dei dieci film più popolari su Netflix da quando è stata stabilita la Top 10.

Per altri approfondimenti vi lasciamo alla recensione di I Mitchell contro le Macchine, alla recensione di Thunder Force e alla recensione di Hubie Halloween.