Netflix: ecco tutti i nuovi film in arrivo a fine giugno

Arrivati alla fine di questo caldissimo giugno 2021, andiamo a vedere quali film usciranno su Netflix nei prossimi giorni prima dell'entrata di luglio. Rispetto alle serie televisive - ve lo anticipiamo - i lungometraggi in arrivo sono solo due ed entrambi originali, perché tutti gli altri titoli del mese sono giù disponibili in streaming.

Il primo è l'intrigante America: Il Film. Basato su combattimenti con lame, armature cibernetiche e jetpack, il film racconta di una Rivoluzione Americana guidata da un muscolosissimo George Washington doppiato in originale da Channing Tatum, che sarà accompagnato nel cast vocale da Jason Mantzoukas, Olivia Munn, Judy Greer, Bobby Moynihan, Raoul Max Trujillo, Killer Mike, Andy Samberg, Will Forte e Simon Pegg. In sostanza, la vera storia finta dedicata alla fondazione degli Stati Uniti d'America, violenza e rivoluzionaria, brillante e ricca di colpi di scena.



Il secondo film è invece Prime Time di Jakub Piatek, thriller drammatico polacco presentato allo scorso Sundance Film Festival che ricorda un po' la storia di Money Monster di Jodie Foster, dato che racconta di un uomo che alla vigilia del capodanno del 1999 irrompe in uno studio televisivo, prendendo in ostaggio la conduttrice di un programma esigendo di parlare in diretta.



Vi interessano? Fatecelo sapere nei commenti.