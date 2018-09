Netflix: le novità cinema, serie tv e anime di ottobre 2018 in un video!

Anche questo mese ci saranno interessanti novità nel catalogo Netflix e con il nostro consueto video recap vi accompagniamo tra i film, le serie tv e i prodotti d'animazione che sono già disponibili in questi giorni o lo saranno a breve sulla nota piattaforma streaming.

Per quanto riguarda il cinema uno dei titoli più attesi è il film di John Lee Hancock, The Highwaymen, con Kevin Costner e Woody Harrelson, mentre Gareth Evans è alle prese con l'horror Apostolo. Presentato alla Mostra di Venezia, verrà pubblicato il nuovo film di Paul Greengrass, 22 luglio, oltre al nuovo film con Paul Giamatti, Private Life, e lo spy-movie con Oscar Isaac, Operation Finale.



La sezione sulle serie tv si prepara ad un ottobre da favola, con la terza stagione di Daredevil a partire dal 19 ottobre e l'attesa nuova trasposizione televisiva di Le terrificanti avventure di Sabrina, in una versione più dark rispetto al celebre show degli anni '90. Protagonista, dal 26 ottobre, sarà la giovane star di Mad Men, Kiernan Shipka. Inoltre dal 12 ottobre scopriremo la prima incursione di Mike Flanagan nelle serie tv con l'horror Hill House, tratta da un romanzo già splendidamente adattato per il cinema da Robert Wise.