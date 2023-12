Netflix e il misterioso Havoc, il film perduto con Tom Hardy: che fine ha fatto?

Che fine ha fatto Havoc? Ormai del misterioso 'film perduto' della piattaforma di streaming on demand Netflix si sono perse quasi totalmente le tracce, ma la speranza di vederlo prima o poi distribuito persiste.

Il film, con protagonisti Tom Hardy e Timothy Olyphant, fu annunciato all'inizio del 2021 e terminò la produzione nel corso dello stesso anno, ad ottobre, ma da allora sembra essere sparito dalla circolazione: negli scorsi mesi ci sono state voci di alcune sessioni di riprese aggiuntive, che avrebbero avuto luogo nel 2023, ma non ci sono ulteriori dettagli su questo fronte. Quindi, che fine ha fatto Havoc e soprattutto quando uscirà? La speranza ovviamente è che il 2024 porti qualche novità in merito, ma attualmente Netflix tace e soprattutto tace il regista Gareth Evans.

L'autore, forse il motivo principale per attendere Havoc con tanta impazienza anche tre anni dopo la fine ufficiale delle riprese, è famoso per i film di Raid, Apostole (sempre con Netflix) e la serie tv Gangs of London, ed è noto per il suo stile viscerale, iper-cinetico e violentissimo, e molti sono curiosi di vederlo all'opera con un portento fisico come Tom Hardy. Il cast di Havoc, oltre al già citato Timothy Olyphant, include anche Forest Whitaker e Luis Guzman, con la trama che secondo una breve sinossi del 2021 dovrebbe riguardare 'un detective che, dopo che un affare di droga andato storto, deve farsi strada attraverso un mondo criminale per salvare il figlio di un politico".

