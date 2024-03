Netflix: Millie Bobby Brown torna in cima alla classifica col nuovo film dopo Enola Holmes

Dopo avervi parlato delle prime reazioni della critica a Damsel, vediamo in che modo il film fantasy targato Netflix con protagonista Millie Bobby Brown è stato accolto dal pubblico.

A distanza di pochi giorni dal suo esordio (avvenuto lo scorso 8 marzo), il film diretto da Juan Carlos Fresnadillo è balzato al primo posto della Top 10 dei più visti su Netflix in numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Germania. Damsel si trova in pole position anche all'interno della classifica italiana. Non una novità per l'attrice britannica, protagonista di altri show di grande successo distribuiti dalla celebre piattaforma streaming, come Stranger Things ed Enola Holmes. Merito del fiuto dell'attrice per i prodotti potenzialmente più apprezzati, ma anche del suo indiscutibile talento: tra l'altro, poco prima dell'uscita del film, proprio il regista di Damsel aveva parlato delle straordinarie abilità attoriali di Millie Bobby Brown.

Nonostante il suo successo in termini di visualizzazioni, Damsel sta dividendo la critica, con un punteggio del 57% su Rotten Tomatoes. Ad esempio The Independent e Collider hanno sottolineato la debolezza dell'elemento femminista interno al film, mentre le recensioni di The Guardian e Vulture sono concordi sull'efficacia del messaggio di empowerment femminile che si trova alla base dell'opera.



Ma di che cosa parla, esattamente, Damsel? Il film racconta la storia di Elodie, una nobildonna promessa sposa ad un principe. La protagonista scoprirà ben presto che il matrimonio era una copertura e che lo scopo della famiglia era in realtà sacrificare la figlia per ripagare un antico debito. Elodie si troverà così bloccata in una grotta, in balìa di un temibile drago sputafuoco. Nel cast anche Ray Winstone e Angela Bassett nei ruoli del padre e della matrigna di Elodie e Robin Wright in quello di sua suocera.