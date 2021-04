Netflix: quali sono i migliori thriller disponibili?

Dopo avervi proposto cinque film asiatici da recuperare su Amazon Prime Video, spostiamoci sulla diretta competitore, Netflix, piattaforma di streaming online di cui oggi prenderemo in considerazione i migliori thriller finora approdati sul servizio, per un totale di nove titoli di genere da non lasciarsi sfuggire.

Ce ne sono diversi, ovviamente, che abbiamo lasciato da parte per questioni di lunghezza, ma quelli che trovate proposti di seguito ci sembrano alcuni dei thriller cult e più indimenticabili - anche premiati - disponibili nella comunque vasta libreria filmica di Netflix.



Iniziamo con Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen, omonimo e pluri-premiato adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Cormac McCartthy. C'è poi il Zodiac di David Fincher, che ripercorre la storia dell'omonimo serial killer con grande precisione e un taglio cinematografico inappuntabile. Sempre ci Fincher vi segnaliamo poi altri due thriller: L'amore bugiardo con Ben Affleck e Rosamund Pike e The Game con Michael Douglas.



Passando poi a un altro grande maestro del cinema come Martin Scorsese, non potete non riguardarvi Shutter Island con Leonardo DiCaprio e The Departed sempre con DiCaprio e Matt Damon. Concludiamo poi con Diamanti Grezzi dei fratelli Safdie, e anche il loro Good Time, e con Training Day di Antoine Fuqua con un sensazionale Denzel Washington.