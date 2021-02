Netflix, i migliori film aggiunti di recente sulla piattaforma

Nell'attesa della tanto agognata riapertura delle sale cinematografiche le piattaforme streaming come Netflix possono rappresentare una vera e propria ancora di salvezza per i tanti cinefili costretti tra le mura domestiche: quali sono, dunque, i migliori titoli aggiunti di recente al catalogo italiano?

Partiamo con il più atteso: Malcolm & Marie, sbarcato su Netflix lo scorso 5 febbraio, merita sicuramente una visione, fosse anche solo per l'immensa bravura dimostrata ancora una volta dai suoi protagonisti John David Washington e Zendaya.

Per gli amanti dello stile british ecco invece La Nave Sepolta, film delicato e struggente in cui troviamo un Ralph Fiennes e una Carey Mulligan in forma smagliante immersi in paesaggi che vi trasporteranno seduta stante nelle verdi campagne inglesi; un'occhiata la merita sicuramente anche Ava, con la sempre splendida Jessica Chastain, mentre i fan dell'horror troveranno pane per i propri denti grazie a The Nun e a quella perla che è il The Witch di Robert Eggers.

Spazio, ovviamente, anche all'Italia: ACAB - All Cops Are Bastards è uno di quei film che non mancano mai di far discutere anche anni dopo la loro uscita, mentre vi consigliamo vivamente di recuperare (o riguardare per l'ennesima volta) quel piccolo capolavoro che risponde al nome di Perfetti Sconosciuti. Avete già visto alcuni di questi film? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, tre film di fantascienza da recuperare su Netflix.